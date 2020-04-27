 

Украина планирует получить от МВФ до конца года два транша по $1,75 млрд – Минфин

27.04.2020, 13:15, Новости дня

Украина ожидает получить от Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году два транша кредита. Об этом 27 апреля на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассказал министр финансов Сергей Марченко. Запись заседания транслировалась в YouTube. 

“Ожидаются до конца года (это предмет дискуссии, мы хотим эту сумму увеличить) $3,5 млрд. Речь идет о двух трашах – $1,75 млрд и $1,75 млрд”, – сообщил он. 

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев пока не получил.

Перед предоставлением кредита МВФ настаивает на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому).

Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”. 

Закон о земельной реформе Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года. Рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. 

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности парламент пока принял в первом чтении. Ко второму чтению к законопроекту подали больше 16 тыс. поправок. Их продолжает рассматривать профильный комитет.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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