Мошенники наживались на мнимой продаже пропусков для передвижения по Москве и области

27.04.2020, 13:10, Новости дня

Правоохранители задержали мошенников, обманывавших людей, решивших приобрести электронный пропуск для передвижения по Москве и Московской области, об этом в понедельник, 27 апреля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии стражей порядка, двое молодых людей создали канал в мессенджере, где предлагали всем желающим купить электронный пропуск за три с половиной тысячи рублей.

Злоумышленники запрашивали персональные данные покупателя, необходимые для оформления документа, после чего получали деньги и переставали выходить на связь.

В настоящее время известно как минимум о двух эпизодах противоправной деятельности.

В полиции напомнили, что пропуск, за мнимое приобретение которого мошенники просили материальное вознаграждение, можно получить легально и совершенно бесплатно.