“НОВАТЭК” определился с дивидендами за 2019 год

27.04.2020, 13:10, Новости дня

Акционеры "НОВАТЭКА" приняли решение выплатить окончательные дивиденды за второе полугодие 2019 г. в размере 18,1 руб. на акцию. Общий размер финальных дивидендов составит 54,957 млрд руб.

Общие дивиденды за 2019 г. составят 32,33 руб. на обыкновенную акцию (323,3 руб. на одну GDR), что на 24,1% больше дивидендов за 2018 г. (26,06 руб. на обыкновенную акцию и 260,6 руб. на одну GDR).

Всего на выплату дивидендов за 2019 г. направят 98,164 млрд руб.

Осенью 2019 г. "НОВАТЭК" выплатил промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 г. в размере 14,23 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов направили 43,207 млрд руб.

Дивиденд за первое полугодие 2018 г. составил 9,25 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплату направили 28,086 млрд руб.

Совокупный дивиденд за 2018 г. составил 26,06 руб. на обыкновенную акцию против 14,95 руб. на обыкновенную акцию за 2017 г. На выплату дивидендов за 2018 г. компания направила 79,126 млрд руб.