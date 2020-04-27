В московском метро устанавливают диспенсеры с антисептиком

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27.04.2020, 13:10, Новости дня

В московском метро появятся автоматические диспенсеры с антисептиком. Их уже начали устанавливать на станциях, заявил пресс служба столичного департамента транспорта в Telegram.

"Сейчас установлено 20 санитайзеров на станциях Щелковская, Комсомольская (Кольцевая) и Белорусская (Кольцевая и Замоскворецкая)", – сказано в сообщении.

В дальнейшем диспенсеры будут установлены и на других станциях метро и МЦК: 28 апреля их будет уже более 100 штук.

"На станциях с увеличенным пассажиропотоком мы планируем поставить большее число диспенсеров", – цитирует пресс-служба дептранса заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С 24 апреля в столичном общественном транспорте работает еще одна мера борьбы с распространением коронавируса. Пассажиров стали штрафовать за несоблюдение социальной дистанции, которая составляет 1,5 метра.



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