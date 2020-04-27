 

Эксперты назвали самые популярные ноутбуки и планшеты у россиян во время пандемии

27.04.2020, 13:09, Разное

Во время пандемии коронавируса многие россияне перешли на удалённую работу в условиях карантина. Эксперты назвали самые популярные ноутбуки и планшеты, которым отдали предпочтение жители страны.
Специалисты сервиса “Яндекс.Маркет” рассказали о том, как изменился спрос на ноутбуки и планшеты в связи с пандемией коронавируса. Анализируя данные переходов по страницам потенциальных покупателей, эксперты составили представление, как менялись запросы россиян до и после введения карантина и перехода многих сотрудников на удалённый режим работы. До 8 марта в основном потенциальные покупатели изучали модели, средняя стоимость которых составляла 63 тысячи рублей, но уже к 19 числу того же месяца эта цифра упала до 56 тысяч, при постоянно растущем спросе на продукцию данного сегмента. К началу же апреля средняя цена снизилась ещё на 7 тысяч, но после – стабилизировалась и теперь соответствует значению 50-53 тысячи.

Озвучен также список из десяти наиболее популярных устройств. В основном жители РФ отдавали предпочтение продукции компании Apple. Ноутбуки и планшеты от “яблочного” бренда заняли 6 позиций. Далее с тремя наименованиями в рейтинге представлена фирма ASUS, и один гаджет произведён в MSI. Наиболее популярным стал портативный компьютер Apple MacBook Air 13 Mid 2017.



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