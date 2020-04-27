Сосудистая сетка: как избавиться от неприглядного “узора” в преддверии лета

27.04.2020, 13:01, Разное

Хроническая венозная недостаточность или варикозная болезнь ног это распространенная проблема у девушек и дам всех возрастов, у мужчин тоже, хотя встречается несколько реже. Опираясь на данные российского исследования СПЕКТР мы сегодня говорим, что порядка 80 % пациентов с хронической венозной недостаточностью это женщины, доля мужчин составляет около 20%.

Начинается всё у кого-то с не проходящих телеангиэктазий – тонких паутинок – сосудов синего или красного цвета на бедрах или голенях, у кого-то с выпирающих подкожных вен, чаще под коленом. И в том и в другом случае ножки выглядят некрасиво, приходится прощаться с короткими юбками и шортами.

Бывает и так, что внешних проявлений нет, просто ноги к вечеру сильно устают, «гудят», отекают, а человек даже не понимает, что это вовсе не внезапно нагрянула старость, а следствие нарушенного венозного оттока. Тяжесть в ногах и утомляемость – самые частые жалобы, встречаются у 75 и 72% пациентов соответственно, на боль жалуются 56%.

Хорошая новость состоит в том, что это поправимо и лечится, и самочувствие и внешние проявления, не спешите выбрасывать короткие юбки и шорты.

Плохая новость тоже есть, придется принять, что это болезнь, обусловленная несовершенством вашего сосудистого аппарата и останется с вами навсегда. Поэтому лечить ноги нужно всю жизнь, наблюдаться у специального врача регулярно, примерно так же как мы посещаем стоматолога.

Варикозное расширение вен может быть и других локализаций, например, мошонки, малого таза, пищевода. Но сегодня мы говорим о ногах.

Почему у кого-то появляется варикоз, а у кого-то нет?

Сейчас причины варикозной болезни изучаются с применением высокоточных современных методов на клеточном и молекулярном уровнях.

Результаты исследований позволяют говорить о большом значении в развитии патологии нарушения функций эндотелия (внутреннего слоя) сосудистой стенки в результате его повреждения метаболитами лейкоцитов, изменения репаративных процессов, деформации клеток гладкой мускулатуры. (В.С.Савельев, 2001; Ю.Л. Шевченко, 2005).

Причины глубокие, исправить навсегда их нельзя, в возникновении патологии важен наследственный фактор, потому что строение ваших сосудов у вас примерно такое же, как у ваших предков.

Факторами риска хронической венозной недостаточности и появления эктазий (расширения) являются беременность и роды – на первом месте по частоте, сидячая работа – на втором месте, стоячая работа (у парикмахеров, учителей, продавцов) – на третьем, далее по порядку следуют тяжелый физический труд, приём женских гормональных препаратов. У 60% больных встречается лишний вес. Впрочем, проявление болезни бывает и у худых, спортивных зожников, потому что, как сказано выше, существует наследственная предрасположенность.

У заболевания несколько стадий, набор симптомов у всех разный. Кого-то волнует некрасивая сосудистая сетка, кого-то отечность и распирание в ногах к вечеру, могут быть судороги, боль, жжение по ходу вен.

Хроническая венозная недостаточность отнюдь не безобидна, дело не только в некрасивом испещрении расширенными венами. Заболевание прогрессирует со временем и если его не лечить, к пожилому возрасту пациента оно может значительно ухудшить качество его жизни, сопровождаясь чувством распирания в ногах, отечностью и болями, стать причиной опасных состояний, тромбофлебита и тромбозов. Поэтому важно не пускать венозный кровоток на самотёк.

В любой непонятной ситуации самое верное это обратиться к специалисту. Мы задали несколько вопросов Анастасии Андреевне Акуловой, врачу, сердечно-сосудистому хирургу (еще она инста-блогер на тему здоровья doctor_akula):

– Анастасия Андреевна, можно ли вылечить варикозную болезнь, чтобы ножки были снова красивыми, без видимых вен, без отёков и болей?

– Это возможно, современные методы позволяют достичь хороших результатов. А начинать нужно с точной диагностики. Обязательно нужно сделать ультразвуковое исследование ног с подробным описанием. Важно как проходит вена, какого она диаметра, состояние её клапанов на всем протяжении, остиального клапана (крупного), бывают добавочные вены. Врач должен осмотреть пациента и результаты УЗИ, выяснить все подробности течения болезни и уже тогда подобрать оптимальное лечение.

Консервативное лечение

К нему относятся компрессионный трикотаж и лекарственные препараты для наружного и внутреннего применения. Ношение компрессионного трикотажа (специальные чулки, гольфы, колготы) рекомендуется при физических нагрузках, беременности, долгом нахождении стоя или сидя (в машине, самолете). Причем не только тем, у кого есть диагноз (трикотаж предотвращает прогрессирование заболевания), но и здоровым людям без жалоб при наличии факторов риска. Компрессионный трикотаж оказывает определенное давление на конечности, благодаря которому улучшается отток крови от стоп к сердцу.

Венотоники – препараты, которые укрепляют и оздоравливают сосудистую стенку. Кремы и гели для наружного применения помогают снять боль и тяжесть в ногах.

Если же беспокоят внешние проявления болезни, когда ноги исчерчены ниточками красного и синего цвета или выпирающими венами, консервативного лечения недостаточно.

Оперативное лечение

Это собственно операция – флебэктомия, удаление пораженных вен хирургическим путём и ряд методик, суть которых заключается в выключении пораженных вен из кровотока путём их склерозирования.

Не будем сейчас подробно говорить о флебэктомии, это отдельная тема, в ней масса нюансов, лишь упомянем, что применяется при последних стадиях хронической венозной недостаточности, есть выраженные узлы вен, тромбофлебит, трофические язвы, сильные отеки.

Склерозирование выполняется несколькими путями.

Инъекционно. Врач вводит специальное вещество – склерозант в просвет пораженной вены и она склеивается, пропадают и мелкие сосуды, питающиеся от неё, вместо них со временем образуются новые здоровые. Сегодня применяются лекарства в форме пены, она эффективнее заполняет просвет сосуда. Врач заклеивает место укола, делая тугую повязку, на ногу надевается компрессионный чулок, в котором пациенту предстоит проходить примерно неделю. Два-три сеанса склерозирования чаще всего бывает достаточно, чтобы убрать видимые средние по диаметру вены при не запущенных стадиях болезни.

Путём лазерной малоинвазивной операции. Это введение в просвет вены тонкого световода, через который лазерным излучением производится воздействие на стенки сосуда, сосуд коагулируется и исключается из кровотока. Такая операция проводится стационарно без особой подготовки.

С помощью лазерной системы. Та самая сосудистая сеточка, состоящая из мелких сосудов, в которые нельзя ввести иглу шприца, удаляется с применением лазерной системы без прокола и какого-либо повреждения кожи. Снаружи врач оборудованием воздействует на измененные участки сосудов, воздействие прицельное. Их стенки нагреваются и склеиваются. После процедуры иногда наблюдается небольшая краснота и покалывание, всё проходит без лечения в течение нескольких дней. В зависимости от площади сосудистой сетки требуется несколько сеансов лечения, в среднем 2-4. Компрессионные чулки после процедуры носить не требуется.

Анастасия Акулова рекомендует избегать прямых солнечных лучей после процедуры лазерного склерозирования в течение примерно двух недель.

Важно понимать, что если у вас обнаружилась варикозная болезнь, вам с ней предстоит жить. Не обращать внимания – плохая тактика, чреватая неприятными осложнениями в будущем.

Чтобы не доводить дело до тромбов и трофических язв в пожилом возрасте, разумнее смолоду обращаться к сосудистому хирургу, принимать назначенные препараты, носить компрессионный трикотаж, коагулировать сосуды и не допускать прогрессирования заболевания.