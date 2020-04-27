 

Мнение: Засуха

27.04.2020, 13:00, Разное

Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких, хотя рекорды по температуре не гарантированы, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщили, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории.

Похоже, что 2020 год будет действительно уникальным. К экономическим, социальным, эпидемическим катастрофам нам грозит и еще одна – климатическая. Которая сулит масштабные неурожаи и засухи. На фоне и без того безрадостной обстановки только этого еще не хватало.

Стоит напомнить, что в новейшей истории именно тяжелая засуха 2008-2010 годов привела к событиям Арабской весны, обострив все противоречия региона. А эмбарго на поставку зерна из России в Египет, введенное в 2010 году по причине уже российской засухи, послужило триггером волнений в ключевой стране региона, вызванных резким подорожанием базового продукта – хлеба.

Сегодня в положении Ближнего Востока и Египта многие регионы, Россия – в том числе. Безумный карантин, введенный хаотично и без малейшего просчета последствий, уже подорвал остатки нашей экономики. Вовсю бушует управленческая катастрофа. Нефтяной и газовый кризисы привели к резкому сокращению потока валюты, а значит – и возможностям закупки продовольствия на внешних рынках. Если ко всему этому добавится и внутренний неурожай – ситуация может окончательно сорваться в область непрогнозируемых процессов. Учитывая же уникальную способность российского руководства бежать от проблем в кусты и реагировать даже не на проблемы, а на их последствия, причем крайне хаотично и бессистемно, можно с уверенностью говорить о том, что и в случае продовольственного кризиса мы пройдем по самому худшему сценарию из возможных.

Источник: Эль Мюрид



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