В РФ автомобилистов смогут штрафовать за сломанную сигнализацию

27.04.2020, 12:53, Разное

В отечественном законодательстве появится статья не только за нарушение тишины с 23:00 до 7:00. К примеру, владельца автомобиля смогут наказывать за нежелание отремонтировать срабатывающую ложно сигнализацию.

Как гласит информация, опубликованная на портале Минюста РФ, статью 14.1 проекта Кодекса об административных правонарушениях о несоблюдении режима тишины дополнят указанием, что покой людей может быть потревожен и бездействием. При первом случае нарушителя просто предупредят, при повторном – накажут денежным штрафом. Срок давности привлечения к ответственности за содеянное составит один год.

Представители Минюста в общении с российскими журналистами отметили, что наказание ввели для тех, кто ничего не делает для обеспечения тишины. К примеру, его могут понести водители, которые не отключают часто срабатывающую сигнализацию по ночам, а также владельцев домашних животных, беспокоящих соседей и регулярно шумящих.

Ранее российские правоохранители попросили ввести видеосъемку прохождения водителями техосмотра для снижения численности случаев обманов со стороны автомобилистов. Систему хотят сделать контролируемой работниками ГИБДД и предусмотреть оформление диагностической карты в электронном виде.