 

Акция «Бессмертный полк» из-за коронавируса пройдет онлайн

27.04.2020, 12:53, Новости дня

Акция «Бессмертный полк» в связи с распространением коронавирусной инфекции пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции, сообщила пресс-служба движения «Волонтеры Победы».

«В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие «Бессмертный полк» претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ка отмечает РИА «Новости», участнику акции будет необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте «Бессмертного полка России» или на одной из партнерских площадок: сайте проекта «Банк Памяти», либо в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В результате будет создана единая база данных, из которой автоматически сформируется  видеоряд из фотографий участника войны и его родственника.

16 апреля президент Владимир Путин на совещании Совбеза поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом. При этом глава государства пообещал, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся в этом году. 



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