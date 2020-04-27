На ОТР началась трансляция видеоуроков для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

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27.04.2020, 12:53, Новости дня

ОТР с 27 апреля начал транслировать видеоуроки для учеников девятых и 11-х классов в рамках проекта «Моя школа online». Уроки по русскому языку и математике проводят победители конкурса «Учитель года» из разных регионов, сообщил первый замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что партия «с самого начала пандемии» взяла на контроль ситуацию с переходом на дистанционное обучение.

«Занятость детей в это время – одна из ключевых проблем. В сотрудничестве с профильными министерствами и правительством «Единая Россия» смогла добиться того, что крупнейшие российские издатели образовательной литературы – «Просвещение» и «Российский учебник» – открыли доступ к своим учебным материалам для школьников. Однако качество интернета не во всех домовладениях достаточно качественное. Особенно сильно эта проблема проявляется на Дальнем Востоке и в Сибири. В связи с этим мы проработали возможность запуска уроков по телевидению на площадке ОТР – это даст возможность большему количеству школьников готовиться к экзаменам», – отметил Хинштейн, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

Он также отметил, что из-за коронавируса, около 2 млн детей, сдающих в этом году ЕГЭ и ОГЭ, «пострадать не должны».

«Мы рассчитываем, что уроки будут смотреть школьники всех возрастов. Это беспрецедентный проект, которого нет ни в одной стране мира. РФ не только не отпустила школьников на произвол судьбы, не просто перевела их на цифровой формат обучения, но и предусмотрела мультиплатформенность. При этом оперативность и скорость, с которой проект реализовали, совсем не сказались на качестве», – отметил Хинштейн.

По словам парламентария, все материалы, которые используются во время видеоуроков, прошли необходимые экспертизы и соответствуют образовательным стандартам.

В начале апреля также сообщалось, что сервис «Яндекс.Уроки» продолжит работу в случае принятия решения о досрочном начале каникул, он пользуется спросом, а контент дополняется научно-популярными лекциями.



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