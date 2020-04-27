 

Варианты изменения ограничений из-за коронавируса представят Путину в ближайшее время

27.04.2020, 12:48, Новости дня

Российское правительство в ближайшее время представит президенту Владимиру Путину варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой обобщить рекомендации вирусологов и эпидемиологов и сформулировать предложения в зависимости от ситуации в каждом регионе, передает ТАСС.

«В ближайшее время нам надо будет доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации», – сказал Мишустин.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться обращения главы государства Владимира Путина к россиянам в связи с распространением коронавируса, указав, что на этой неделе будет еще много мероприятий.

На прошлой неделе директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев заявил, что ограничительные меры в России, введенные для борьбы с коронавирусом, необходимо продлить как минимум до 12 мая.

За последние сутки в России подтверждено 6 тыс. 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом во ВШЭ допустили, что пик заражения коронавирусом в Москве уже наступил. 



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