Кремль прокомментировал единичные проблемы с оснащением больниц

27.04.2020, 12:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разовые проблемы с оснащением больниц для пациентов с коронавирусом есть, но они решаются, и призвал не судить о всей картине в РФ по единичным жалобам.

Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения больниц и оснащения медиков, борющихся с коронавирусом.

«Поэтому сама постановка вопроса, следует или не следует президенту вмешиваться, неверная. Президент вмешивается каждый день в этот процесс. Вы видите это по всем мероприятиям, по встречам, по совещаниям, которые он проводит. Собственно, большую часть времени он сейчас тратит именно на эти первоочередные задачи», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, следует ли президенту вмешиваться в ситуацию.

«Предпринимаются очень энергичные шаги для обеспечения всем необходимым сектора здравоохранения. Какие-то единичные случаи, где сталкиваются с проблемами, они, к сожалению, действительно есть, но каждая конкретная проблема решается в оперативном порядке», – добавил он.

«Еще раз повторяю, судить о всей картине, основываясь на единичных случаях, было бы неверно», – сказал Песков.

За последние сутки в РФ подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 579 человек.