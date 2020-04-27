Мишустин поручил обеспечить медпомощью людей с тяжелыми заболеваниями

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27.04.2020, 12:48, Новости дня

В РФ не должно быть отказов в оказании медицинской помощи людям с хроническими и тяжелыми заболеваниями, даже в условиях эпидемии коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил «проблему отказа в медицинской помощи людям, страдающим хроническими и тяжелыми заболеваниями», передает ТАСС.

«Такого быть не должно!» – сообщил он.

Мишустин поручил Минздраву совместно с Росздравнадзором обеспечить мониторинг этой ситуации на постоянной основе и еженедельно докладывать о результатах.

Кроме того, он отметил, что на препараты для людей с редкими заболеваниями из бюджета будет выделено около 2 млрд рублей, информирует РИА «Новости».

«С 1 января 2020 года в список больных, имеющих право на получение бесплатных лекарств, добавлены люди еще с двумя редкими заболеваниями: это дефицит факторов свертывания крови и апластическая анемия. На закупку нужных им препаратов мы предусмотрели в федеральном бюджете дополнительно 2 млрд рублей», – сказал он. 

Ранее президент Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий. 



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