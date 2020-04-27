 

Джиджи Хадид отметила день рождения с Зейном Маликом

27.04.2020, 12:34, Разное

На днях модель Джиджи Хадид отмечала свое 25-летие: в нынешних условиях ей пришлось отказаться от громкой вечеринки с участием всех-всех-всех и ограничиться домашними посиделками с мамой Иоландой Хадид, сестрой Беллой и подругой Ли МакКарти. Но оказалось, что на этом семейном ланче присутствовал еще один дорогой для Джиджи человек – ее бойфренд, экс-солист группы One Direction и музыкант Зейн Малик. Фотографию с ним модель опубликовала в той же галерее, из которой поклонники смогли рассмотреть детали ее праздника, однако на том снимке Зейн запечатлен со спины и узнать его не смогли даже преданные фанаты. Но чуть позже Джиджи опубликовала бумеранг с участием Беллы и Зейна, и вопросы отпали сами собой.

В подписи к ролику модель ограничилась лишь смайлами, а Зейн на своей странице не опубликовал вообще ничего, включая и поздравление возлюбленной. Видимо, прошлый опыт научил их, что счастье любит тишину?

Джиджи и Зейн

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Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)25 Апр 2020 в 5:49 PDT

О том, что Джиджи Хадид и Зейн Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания стало известно в январе. Тогда папарацци запечатлели пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой. Зейн и Джиджи держались за руки, выглядели очень счастливыми и даже не пытались укрыться от папарацци. С тех пор их больше не видели вместе, и фанатам снова пришлось гадать, все ли у их кумиров хорошо.

Напомним, о романе Джиджи и Зейна заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. 

В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн  и вовсе отписался от модели. 



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