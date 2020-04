Меган Маркл и принц Гарри расскажут всю правду о “мегзите” и жизни во дворце в новой книге: дата выхода и другие подробности

27.04.2020, 12:34, Разное

От королевских обязанностей Меган Маркл и принц Гарри успешно отказались, а вот от внимания публики отделаться им никак не удается. Наоборот, жизнь герцога и герцогини Сассекских после “мегзита” стала гораздо интересней для публики – как же теперь живут королевские беженцы?

Издание Page Six выяснило, что Меган и Гарри дали серию откровенных интервью, которые лягут в основу книги Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan (“Современные монархи в деталях: настоящий мир Гарри и Меган”). Биография на 320 страниц планируется к публикации 11 августа. В авторах значатся Омид Шорби и Каролин Дюран. Первый работает редактором отдела “Монархи” на сайте американского Harper’s Bazaar, а вторая – колумнистом, также специализирующемся на теме королевских семей, на американских сайтах Elle и Oprah Mag.

В книге будет рассказано о том, как начиналась история любви актрисы и принца, а также об их решении отстраниться от королевской семьи и переехать жить сначала в Канаду, а потом в США.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Меган Маркл и принц Гарри уже больше месяца живут в США. Сейчас их дом – Лос-Анджелес. Как только герцог и герцогиня приземлились в Калифорнии, папарацци объявили на них охоту. Первые снимки королевских беженцев мечтали заполучить все главные таблоиды планеты. Удалось это Daily Mail.

Напомним, 8 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские опубликовали заявление, в котором рассказали о своем намерении отойти от дел в качестве старших членов британской королевской семьи и начать самостоятельную жизнь. Тем самым Гарри и Меган отказались от финансовых и других привилегий, положенных им по статусу. Сразу после этого их обязали вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов – в основном за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус. Вскоре Меган и Гарри распустили весь свой лондонский персонал, а королева лишила их королевских статусов и запретила им использовать приставку Royal для личного заработка. Герцог и герцогиня отреагировали на новый запрет неоднозначно.

31 марта с супругов были официально сняты все полномочия, а 1 апреля закрылся их офис в Букингемском дворце. До этого они, впрочем, совершили еще несколько выходов по личной просьбе королевы Елизаветы II.

Принц Гарри и Меган Маркл