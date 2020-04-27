Xiaomi Mi 10 получил обновление для 108-мегапиксельной камеры

27.04.2020, 12:30, Разное

Разработчики компании Xiaomi обновили программное обеспечение девайса Mi 10. В руководстве бренда еще месяц назад пообещали, что благодаря апдейту существенно улучшится качество фотографий, сделанных посредством встроенной камеры на 108 Мп.

Напомним, несколько недель назад было выпущено такое же обновление для флагманской версии Mi 10 Pro. Руководитель компании Лэй Цзюнь заявил, что повторное тестирование данного устройства экспертами DxOMark приведет к повышению общей оценки. Кроме того, данный апдейт должен появиться и в Xiaomi Mi 10. В итоге топовая версия Mi 10 Pro получила от бенчмарка 124 балла – это позволяет модели входить в ТОП-3 рейтинга вместе с Oppo Find X2 Pro.

Первые два места остались за камерофонами Honor 30 Pro+ и Huawei P40 Pro. На данный момент итоги тестирования Xiaomi Mi 10 пока не известны, рассказали специалисты. Стоит отметить, неделю назад Mi 10 и Mi 10 Pro появились в продаже на европейских рынках.