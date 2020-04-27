 

Песков назвал «уткой» сообщения о попытке отравить чешских чиновников за снос памятника Коневу

27.04.2020, 12:30, Новости дня

Расследование чешских СМИ относительно россиянина, якобы прибывшего в страну ради покушения на ответственных за снос памятника Ивану Коневу чиновников, похоже на очередную «утку», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не в курсе вообще этого расследования, мы не знаем, кто это расследовал, что расследовали. Похоже на очередную «утку», – сказал Песков, комментируя итоги данного журналистского расследования.

На уточняющий вопрос, поступали ли какие-либо запросы в связи с этим расследованием, он также ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

Песков также не стал комментировать ситуацию со сносом памятника маршалу Коневу. «Уже было много этих заявлений, нет никакой необходимости еще раз давать оценку этого сюжета. Все оценки уже были даны достаточно исчерпывающе», – сообщил он.

Ранее чешские СМИ сообщили, что в страну якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, после чего ряд высокопоставленных чиновников были взяты под усиленную охрану. Как сообщалось, в багаже новоприбывшего якобы мог находиться яд.

Напомним, в начале апреля памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897–1973), который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала. СК возбудил дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично, в самой Праге также осудили перемещение памятника.

Позже председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский передал в СК список лиц, ответственных за снос памятника. Министр обороны Сергей Шойгу также просил главу СК наказать пражских чиновников.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / «Это был длинный путь, но старания окупились» — Северная Македония стала 30-м членом НАТО

27.04 / По-итальянски не вышло: концерт на балконе перерос в вечеринку под окнами

31.03 / ФСБ пресекла попытку провоза оружия в Казахстан

03.04 / Специалистов войск РХБЗ собрались отправить в сербский военный городок

29.03 / Андрей Шевченко сравнил пандемию коронавируса с аварией в Чернобыле

01.04 / В Коми коронавирусом заразились более 50 пациентов одной больницы

21.04 / ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить меры против коронавируса

12.04 / Рассекречен пикап Arctic Trucks Ford F-150 AT44 для снежных дорог

29.03 / Количество смертей из-за коронавируса в мире превысило 30 тысяч человек

07.04 / Скворцова подтвердила связь прививки БЦЖ и уровня заболеваемости при коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска