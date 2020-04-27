Появилась информация о “неубиваемости” смартфона LG Velvet

27.04.2020, 12:30, Разное

Южнокорейская компания LG вскоре выпустит новый смартфон Velvet. Мобильный гаджет сможет выдерживать падение с 1,5-метровой высоты, то есть окажется практически “неубиваемым”.

От разработчиков смартфон LG Velvet получил процессор Qualcomm Snapdragon 765G, поддержку технологии пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ ПЗУ. Стоит отметить и присутствие тройной основной камеры на 48+8+5 Мп. «Фронталка» получила разрешение на 16 Мп. Работает новый смартфон южнокорейского бренда также и при помощи аккумуляторной батареи объемом 4300 мАч. Девайс оснащен защитой от проникновения жидкости и пыли соответственно с описанием уровня IP68.

Информаторы утверждают, что LG Velvet подходит под нормы военного стандарта США MIL-STD-810G, иначе говоря, смартфон выдержит падение с 1,5-метровой высоты на твердую поверхность. Данный фактор оказался неожиданным для специалистов, потому как девайс от популярного азиатского производителя имеет довольно изящный корпус и не напоминает собой защищенный аппарат. Если ранее сообщалось, что LG Velvet будет официально презентован в середине мая, то теперь указывается иная дата – 7 мая.

Ранее сообщалось, что на рынке появятся смартфоны в следующих цветовых гаммах – White, Green, Illusion Sunset и Aurora Grey. Стоимость новинок будет начинаться от 650 американских долларов. Компания из Южной Кореи также обнародовала промо-ролик, посвященный ее очередной разработке.