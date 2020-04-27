Amazon тестирует проверки продавцов через видеосвязь в условиях пандемии

27.04.2020, 12:25, Новости дня

Компания Amazon.com в экспериментальном порядке использует видеоконференции для подтверждения личности продавцов, желающих торговать через ее сайты. Речь идет о новом плане по борьбе с мошенничеством, когда личные встречи в условиях пандемии невозможны, сообщила компания в воскресенье.

Лидер мировой интернет-торговли уже давно сталкивается с пристальным вниманием к его политике в отношении подделок и предположительно небезопасных продуктов, которые продаются на его платформе. Продажа подделок разочаровала такие известные марки, как Apple и Nike. Некоторые из них полностью отказались от продаж через Amazon.

Amazon сообщила, что ее пилотный проект стартовал в начале года и включал личные встречи с потенциальными продавцами. Однако в феврале она полностью перешла на видеоконференции из-за требований социального дистанцирования, связанных с коронавирусом, заразившим более 2,9 миллиона человек во всем мире.

Проверочные интервью, в дополнение к другим мерам анализа риска, были опробованы на более 1000 продавцов в Китае, США, Великобритании и Японии, сообщила компания.

Дополнительный контроль со стороны Amazon может усложнить работу некоторых китайских продавцов, которые зарегистрировали несколько аккаунтов, используя частные интернет-сети или поддельные счета за коммунальные услуги. Исследование компании Marketplace Pulse, проведенное в 2019 году, пришло к выводу, что на долю китайских торговцев приходится 40 процентов из 10 тысяч крупнейших продавцов Amazon в Европе.