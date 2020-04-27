В Таджикистане из-за угрозы эпидемии объявили каникулы в школах и остановили чемпионат по футболу

27.04.2020, 12:20, Новости дня

Власти Таджикистана решили остановить занятия в школах и чемпионат страны по футболу с формулировками “в связи с угрозой эпидемии”, несмотря на то, что официально пока не объявлено о случаях коронавируса в стране.

Вынужденные каникулы в связи с угрозой распространения коронавируса объявлены во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях Таджикистана в период с 27 апреля по 10 мая, сообщает таджикская служба Радио Свобода. Занятия в школах возобновились 1 апреля, и тогда власти страны уверяли, что это безопасно:

“В целях защиты общественного здоровья и безопасности населения, особенно детей и подростков, в дошкольных, средних общеобразовательных и средних профессиональных учреждениях с 27 апреля по 10 мая 2020 года временно объявлены каникулы”, – отмечается в сообщении Минобразования.

На двухнедельные каникулы, по данным Минобразования страны, отправятся более 2 миллионов 245 тысяч детей и подростков и 143 тысячи учителей и педагогов. Занятия в вузах продолжатся в обычном режиме.

На заседании Республиканского штаба по профилактике коронавируса COVID-19 также было решено запретить по всей стране организацию и проведение всех видов массовых мероприятий. Двухнедельная пауза наступила в чемпионате страны по футболу.

В связи с коронавирусной пандемией большинство стран мира приостановили проведение игр национальных чемпионатов еще в марте. В футбол играли только в Таджикистане, Беларуси, Бурунди и Никарагуа. Но даже матчи чемпионата Таджикистана по футболу в последнее время проходили без зрителей.

Также “с учетом сложной экономической и социальной ситуации в мире” с 25 апреля власти Таджикистана временно запретили экспорт всех видов зерновых и бобовых культур, таких как пшеница, рис, чечевица, горох, маш, а также яиц, картофеля и всех видов мяса.

Источники в правительстве в соседнем Кыргызстане считают, что власти Таджикистана в ближайшее время официально сообщат о подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19, а в ряде таджикских регионов будет введен карантин.

“В соседнем Таджикистане помещены в карантин более 60 человек, среди них учителя столичных школ, сотрудники МВД, работники Нацбанка республики. На прошлой неделе в карантин помещена заместитель председателя правящей Народно-демократической партии Таджикистана Хайринисо Юсуфи, – заявил источник. – В скором времени правительство Таджикистана признает сложную эпидемиологическую ситуацию в стране и наличие коронавируса, а также введет карантинные меры в отдельных районах республики”.

Пока власти Таджикистана отрицают факты инфицирования коронавирусом, хотя с начала февраля в карантин с подозрением на COVID-19 было помещено более 8 тысяч человек. Большинство случаев коронавируса Министерство здравоохранения и соцзащиты населения Таджикистана пытается объяснить пневмонией. Недавно чиновники по требованию гражданского общества опубликовали статистику по заболеваемости пневмонией в первом квартале этого года, заявив, что за три месяца этого года в стране заболели пневмонией 5023 человека – и это на 169 пациентов меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Таджикистана Мирхамуддин Камолзода, эпидемиологическая ситуация в стране “относительно спокойная”.