 

Кремль анонсировал совещание Путина по вопросам паводков и пожаров

27.04.2020, 12:16, Новости дня

Президент Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции проведет совещание по вопросам паводков и пожаров в ряде регионов страны, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня президент в режиме видеоконференции будет заниматься вопросами паводков, пожаров в субъектах России. Естественно, будет профильный доклад министра ЧС Евгения Зиничева», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что также в телеконференции будут принимать участие главы регионов – Забайкальского и Красноярского края, Кемеровской и Амурской областей. А также представители правительства, в том числе главы Минтранса, Минсельхоза, Минфина, Минприроды и других.

До 43,1 тыс. га выросла площадь лесных пожаров в России. За сутки площадь пожаров выросла почти на 18 тыс. га. При этом за сутки ликвидировано 213 лесных пожаров на площади 7 тыс. 747 га.



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