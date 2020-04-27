Один погиб, другой пострадал: в Подмосковье кровля коровника рухнула на подростков

27.04.2020, 12:15, Разное

В подмосковной деревне Кокино крыша заброшенного коровника обрушилась на двух подростков. Прибывшие спасатели извлекли молодых людей из-под конструкций и отвезли в больницу, передает агентство “Москва”.

Позже стало известно, что один из пострадавших скончался, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”. Подробности состояния другого подростка не раскрываются. В ликвидации последствий обрушения участвовали 26 человек и девять единиц техники.