 

Один погиб, другой пострадал: в Подмосковье кровля коровника рухнула на подростков

27.04.2020, 12:15, Разное

В подмосковной деревне Кокино крыша заброшенного коровника обрушилась на двух подростков. Прибывшие спасатели извлекли молодых людей из-под конструкций и отвезли в больницу, передает агентство “Москва”.

Позже стало известно, что один из пострадавших скончался, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”. Подробности состояния другого подростка не раскрываются. В ликвидации последствий обрушения участвовали 26 человек и девять единиц техники.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Звезда фильма “Союз спасения” вышла на связь после слухов о заражении коронавирусом

07.04 / В Шереметьево назвали срок возобновления международных рейсов

09.04 / EMUI 10.1 Beta будет доступна на всех смартфонах серий Huawei Mate 30 и P30

17.04 / Мнение: коммунисты, национальный вопрос и Украина

10.04 / Егор Крид из-за расставания с Нюшей два часа рыдал у друзей

14.04 / Очевидец заснял НЛО над Томском. Видео

27.04 / Мнение: Скромность Путина

16.04 / Актриса Вера Воронкова в пылу гнева избила дочь

01.04 / Умер лауреат Нобелевской премии

18.04 / По стопам Кейт Миддлтон: Меган Маркл провела видеоконференцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска