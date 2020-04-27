Гран-при “Формулы-1” отменили из-за коронавируса
27.04.2020, 12:15, Разное
Организаторы чемпионата по автогонкам в классе “Формула-1” сообщили об отмене Гран-при во Франции из-за коронавируса. Соревнования должны были пройти с 26 по 28 июня на автодроме “Поль Рикар”, передает RT.
Ранее стало известно о переносе гонок в Канаде, Нидерландах, Вьетнаме, Китае, Бахрейне и Азербайджане. Также были отменены этапы в Монако, Испании и Австралии.
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