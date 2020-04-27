Гран-при “Формулы-1” отменили из-за коронавируса

27.04.2020, 12:15, Разное

Организаторы чемпионата по автогонкам в классе “Формула-1” сообщили об отмене Гран-при во Франции из-за коронавируса. Соревнования должны были пройти с 26 по 28 июня на автодроме “Поль Рикар”, передает RT.

Ранее стало известно о переносе гонок в Канаде, Нидерландах, Вьетнаме, Китае, Бахрейне и Азербайджане. Также были отменены этапы в Монако, Испании и Австралии.