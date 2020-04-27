 

Умные часы Samsung Galaxy Watch получат 8 ГБ памяти

27.04.2020, 12:10, Новости дня

Южнокорейский бренд Samsung намерен выпустить новые продвинутые умные часы Galaxy Watch.

В настоящее время устройств предложено в нескольких версиях под кодовыми обозначениями SM-R840/845 и SM-R850/855. Новинки отличатся не только габаритами дисплеев, но и некоторыми техническими данными. В частности, в первый разработчики могут применить 8 гигабайт постоянной памяти, что вдвое больше, чем у актуальной версии Galaxy Watch 2.

Кроме того, планируется использование более мощного аккумулятора на 330 мАч, за счет чего повысится время автономной работы. Данная новинка может быть анонсирована в ближайшее время, но разработчики до настоящего времени не называют точную дату презентации.



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