Компания Xiaomi запатентовала смартфон с поворотной конструкцией

27.04.2020, 12:10, Новости дня

Китайская компания Xiaomi зарегистрирована патент, который позволит в дальнейшем выпускать устройства с уникальной поворотной камерой.

В частности, по информации, опубликованной в патенте, новые смартфоны смогут получить в верхней части вращающийся модуль, в котором и расположится камера. Предполагается, что такое размещение смогут применять не только для фронтальной, но и для основной камеры смартфона.

Главным преимуществом такого решения станет избавление от отверстий в дисплее и всевозможных вырезов, к которым прибегают большинство брендов. Однако нужно отметить, что наличие патента не является подтверждением того, что в продажу выйдет подобный смартфон с уникальным размещением камеры.