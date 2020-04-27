Редкий Gemballa Avalanche 1986 выставлен на аукцион

27.04.2020, 12:09, Разное

Эксклюзивный автомобиль Gemballa Avalanche 1986 на платформе Porsche 911 серии 930 выставлен на торги аукционным домом Coys из Великобритании. Как предполагается, немецкий бренд выпустил таких машин не больше 15 единиц.

Автомобиль Gemballa Avalanche появился в середине 80-х и стоил на то время 700 000 американских долларов. От оригинальной модификации купе отличалось перешитым под требования покупателя салоном, более «брутальным» обвесом и механическим доработками от Ruf. Как правило, приобретали Avalanche предприниматели и различные знаменитости. Например, на этом транспортном средстве ездил Vanilla Ice.

От разработчиков купе получил 3,4-литровый агрегат, способный генерировать 374 лошадиные силы. Мотор функционировал совместно с пятиступенчатой механической коробкой передач с системой переключения dog-leg. Среди особенностей оснащения Gemballa Avalanche стоит отметить наличие 17-дюймовых легкосплавных колес с шинами Michelin Pilot SX и двойную выхлопную систему. На портале Ruf автомобиль продают за 199, 9 тысячи фунтов стерлингов.

Немецкий бренд Gemballa ранее выпустила на платформе Porsche ряд транспортных средств. Например, Porsche 997 послужил «материалом» для выпуска модификаций GTR, GT2 EVO, GTR EVO-R и др. На базе автомобилей Ferrari Enzo немецкая компания разработала машину MIG-U1, а на платформе McLaren MP4-12C GT Spider.