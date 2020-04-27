 

За последние сутки в РФ подтверждены 6 198 случаев коронавирусной инфекции

27.04.2020, 12:09, Разное

За минувшие сутки в стране медики подтвердили 6 198 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, на территории 84 субъектов федерации. Данная информация содержится на веб-портале стопкоронавирус.рф.
43,4 % из вышеуказанных случаев новой коронавирусной инфекции за предыдущие сутки были выявлены активно у контактных лиц, клинических проявлений патологии не имелось. За указанное выше время преодолели заболевание и выписаны из медицинских учреждений 579 пациентов.

Всего на сегодняшний день в российском государстве медики зарегистрировали 87 147 инфицированных COVID-19 человек, во всех 85-ти регионах страны. Что касается числа пациентов, сумевших справиться с инфекцией и выздороветь, оно ныне достигает 7 346.

Кроме того, за предыдущие сутки от «уханьского» вируса скончались 50 человек. За всё время распространения инфекции в РФ от неё умерли 794 пациента.



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