Джонсон отказался ослаблять карантин в Британии

27.04.2020, 12:08, Новости дня

Ситуация с эпидемией коронавируса в Великобритании начинает улучшаться, но риск второй волны заражений сохраняется, потому смягчать ограничения пока не следует, сообщил глава британского правительства Борис Джонсон в своем первом выступлении перед резиденцией на Даунинг-стрит, 10, после выписки из больницы.

«Мы начинаем менять ход событий. Если в начале этот вирус был невидимым противником, то в настоящий момент мы начинаем одолевать его. Есть свидетельства того, что мы преодолеваем пик», – сказал Джонсон, передает ТАСС.

В то же время он отметил, что смягчать карантин пока не следует из-за наступления «момента максимального риска». «Мы все должны осознавать риск второй волны, риск потерять контроль над этим вирусом», – отметил британский премьер, предупредив, что это приведет «не только к новой волне распространения болезни и смертей, но и к экономической катастрофе».

«Я призываю сдерживать ваше нетерпение, поскольку мы подходим к концу первой фазы конфликта. Я хочу, чтобы экономика двигалась вперед как можно более быстрыми темпами, но я отказываюсь перечеркнуть все, чего мы достигли, и принести в жертву британский народ», – добавил Джонсон.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон уже на этой неделе может объявить об ослаблении ограничений, введенных в Соединенном Королевстве из-за распространения коронавируса.

Сам Джонсон 26 апреля после перенесенной болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10.