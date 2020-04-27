 

Джонсон отказался ослаблять карантин в Британии

27.04.2020, 12:08, Новости дня

Ситуация с эпидемией коронавируса в Великобритании начинает улучшаться, но риск второй волны заражений сохраняется, потому смягчать ограничения пока не следует, сообщил глава британского правительства Борис Джонсон в своем первом выступлении перед резиденцией на Даунинг-стрит, 10, после выписки из больницы.

«Мы начинаем менять ход событий. Если в начале этот вирус был невидимым противником, то в настоящий момент мы начинаем одолевать его. Есть свидетельства того, что мы преодолеваем пик», – сказал Джонсон, передает ТАСС.

В то же время он отметил, что смягчать карантин пока не следует из-за наступления «момента максимального риска». «Мы все должны осознавать риск второй волны, риск потерять контроль над этим вирусом», – отметил британский премьер, предупредив, что это приведет «не только к новой волне распространения болезни и смертей, но и к экономической катастрофе».

«Я призываю сдерживать ваше нетерпение, поскольку мы подходим к концу первой фазы конфликта. Я хочу, чтобы экономика двигалась вперед как можно более быстрыми темпами, но я отказываюсь перечеркнуть все, чего мы достигли, и принести в жертву британский народ», – добавил Джонсон.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон уже на этой неделе может объявить об ослаблении ограничений, введенных в Соединенном Королевстве из-за распространения коронавируса.

Сам Джонсон 26 апреля после перенесенной болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / “Гриша, что ты пил?” Экс-глава польской дирекции Евро 2012 рассказал, как Суркис предлагал ему организовать чемпионат

28.03 / За сутки число зараженных COVID-19 в мире выросло более чем на 62 тыс. человек

26.04 / В Киевском метрополитене опровергли информацию о дате запуске движения

29.03 / Сингапур: за нарушение карантина – лишение гражданства

16.04 / Украина вернула 20 граждан из ОРДЛО. Полный список

11.04 / Академик РАН назвал возможный срок завершения вспышки коронавируса в России

16.04 / Трамп пожаловался на неподконтрольность «Голоса Америки»

29.03 / Слишком “красивые” сосиски и мифы о стиральном порошке: новый выпуск проекта “Тест”

10.04 / Польский политолог – сложно представить себе такое давление, которое вынудит Москву вернуть нам обломки Ту-154М

27.04 / ПВО Сирии отражает ракетную атаку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска