 

В аэропорту Омска коронавирусом заразился трехлетний ребенок

27.04.2020, 12:08, Новости дня

Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в Омской области, среди заболевших ребенок, который контактировал в аэропорту с заразившимися, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что за сутки в Омской области диагноз коронавирус лабораторно подтвердился у девяти человек.

«Это семь мужчин, из которых трое контактировали с родственниками, приехавшими из Москвы, по четверым (заразившимся) эпидемиологическое расследование продолжается. (Также заболели COVID-19 – прим. ВЗГЛЯД) – женщина 70 лет (эпидрасследование продолжается) и ребенок трех лет – контакт в аэропорту с заразившимися», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Общее количество случаев коронавируса в Омской области достигло 71. От инфекции, по данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, вылечились 21 человек, умер один пациент. На лечении от COVID-19 сейчас находятся 50 жителей региона.

За последние сутки в РФ подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 579 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Ученые установили, что компьютерные игры улучшают визуальное внимание

19.04 / Последний шанс: “Металлург” предложил Мозякину 60 млн рублей в год

19.04 / Общество: Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

14.04 / Ученый Виктор Малеев: “Инфекции – это проблема всего общества”

01.04 / Das Erste – санкции мешают Ирану бороться с коронавирусом, но отменять их США пока не намерены

21.04 / Косянчук: Отрицательная цена на нефть – временное явление. Это истерические движения на бирже, которые ни к чему не приведут

14.04 / В Черное море зашел американский эсминец Porter

04.04 / Уманский: Фильмы собираетесь снимать? Какие фильмы? Как вы их намерены снимать в условиях карантина?

26.04 / Коронавирус обнаружили у 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге

30.03 / СК начал проверку фейка о комендантском часе в Москве и области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска