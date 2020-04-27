Мнение: РПЦ ни при чем: Проклявший всех схиигумен – глава секты царебожников (видео)

27.04.2020, 12:07, Разное

Опять из-за некоего “православного священнослужителя” (который не имеет отношения к Церкви) люди ополчились на Русскую Православную Церковь. Вы вообще в курсе, кто это такой? Схиигумен Сергий (Романов) известен (цитата будет дикая) как тот, кто называл президента Путина “царем Вавилонским” и “наместником (это цитата, повторюсь) совета 300 жидов”. Он вообще не только антисемит, но еще и глава секты царебожников и духовник экс-прокурора Крыма и депутата Натальи Поклонской. Ну вот так вот у нас в России бывает. В видеобращении на YouTube-канале движения “активистов-царебожников” “Царский крест” отец Сергий (кому и мерин “отец”) проклял тех, кто “придумал коронавирус”. Люди перевозбудились.

По словам неправославного неслужителя, вся информационная компания вокруг коронавируса создана с целью организации “хаоса, анархии, беспорядка в России и будущего голода” “жидовствующими элементами” – полный мрак сознания. Да, он также сообщил, что “Патриарх Алексий II был убит в Переделкино”.

“Страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающие русскому народу самоизоляцию, забыть бога, хулить бога, запрещать ходить в храмы, выселить их по выбору в республику Биробиджан, либо на остров Мартиника или на остров Спиналонга”, — сказал схиигумен.

Романов заявил, что это шаги к окончанию “несуществующей” коронавирусной эпидемии в России. Помимо этого, схиигумен прокомментировал закрытие храмов.

“Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род”, — сказал схиигумен.

Между тем, депутат Поклонская сначала вышла замуж за очень верующего человека Ивана Соловьева, порвала с сектой публично, при нем, а потом из-за отца Сергия, с которым снова нашла общий язык, развелась с мужем.

14 июля 2019 года издание URA.RU в своем Telegram-канале сообщило, что Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников в Екатеринбурге и ее духовником, идеологом движения Сергием. Источник агентства рассказал, что депутат якобы связалась с сектой во время предыдущего брака с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым. Позднее издание EADaily выпустило заметку со словами Поклонской, в которой она якобы подтвердила, что ей «удалось скинуть покров с этой духовной ловушки». Позже заметка была изменена, и слова, которые приписывались Поклонской, теперь передаются со ссылкой на ее супруга Ивана Соловьева.

Секта царебожников исповедует учение о царе-искупителе, основанное на убеждении в особой священной роли убитого царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его смерть. Сторонники движения уверены, что император стал искупителем греха неверности своего народа.

Очень странная история, кстати, с женским монастырем, где “отец Сергий” якобы является настоятелем. Не может, по нынешнему православному канону, после целых споров на священных Синодах, женским монастырем управлять настоятель, а не настоятельница.

Важно понимать, что к Русской Православной Церкви данный служитель культа Царебожия (ополчившегося на водевиль “Матильда” Алексея Учителя) отношения не имеет. Екатеринбургская епархия ранее заявляла, что отец Сергий не является ее штатным клириком. А внештатных не бывает. Как и мужчин-настоятелей женских монастырей нет в сегодняшней России. Настоятельницы женских монастырей — матушки-игуменьи, которых назначают из числа опытных монахинь. Зато сей деятель не только создал обитель для “заблудших женщин” – Среднеуральский монастырь, которые каются, но и создавал сеть тайных скитов в Свердловской области для отшельников, а еще искал с помощью лазера во лбу знак зверя у людей. В общем, разберитесь, кто перед вами, а потом нападайте на Русскую Православную Церковь. Хотя Церковь тоже – институт кающихся грешников, а не святых.

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