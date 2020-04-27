Россия опередила Китай по количеству заболевших COVID-19

27.04.2020, 11:58, Новости дня

По данным оперативного штаба борьбы с коронавирусом в России, к утру 27 апреля число подтвержденных случаев заражения достигло 87 147. За последние сутки заболело 6198 человек, что является антирекордом.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила 27 апреля о 82 830 подтвержденных случаях с начала эпидемии.

Таким образом, Россия впервые опередила КНР по числе заболевших и заняла девятое место в мире.

По количеству летальных исходов Китай, если верить официальной статистике, впереди России: 4633 против 794.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,97 млн, из них более 206,5 тыс. человек умерли, более 868,5 тыс. выздоровели.