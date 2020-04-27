Дело об убийстве Гандзюк: Левин отказывается сотрудничать со следствием – СМИ

27.04.2020, 11:58, Новости дня

Подозреваемый в организации нападения на херсонскую активистку, советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, Алексей Левин отказывается от дачи показаний и проведения следственных действий с его участием. Об этом сообщает телеканал hromadske со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Прокуроры несколько раз пытались провести с ним процессуальные действия, однако он отказывался, ссылаясь на соответствующее право. Телеканал отмечает, что адвокат Левина Игорь Мокин ранее говорил, что сроки досудебного расследования по делу завершились, а их продолжение незаконно.

“В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда города, срок досудебного расследования истекает 2 апреля. Мы считаем, что все следственные действия, проведенные за пределами этого срока, являются незаконными. Участвовать в них мы не будем”, – говорил Мокин hromadske в начале апреля.

Сейчас комментировать процессуальную позицию клиента адвокат отказывается.

Об отказе от следственных действий заявлял и подозреваемый в заказе нападения на Гандзюк глава херсонского облсовета Владислав Мангер и его защитники.

В Офисе генпрокурора заявили, что в ближайшее время обвинительный акт может быть направлен в суд.

Срок досудебного расследования по делу об убийстве Гандзюк истекал 2 апреля; 25 марта Печерский райсуд продлил его до 29 июля. Против этого возражали адвокаты главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого следствие считает заказчиком нападения на активистку.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, который подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. Он был заочно арестован украинским судом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Он с 2018 года скрывался за границей. О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность.

Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину. Решение о выдаче подозреваемого было подтверждено 11 марта апелляционным судом Бургаса. 16 марта Левина привезли в Украину.