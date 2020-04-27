За сутки в Киеве коронавирус выявили у 20-ти семинаристов Киево-Печерской лавры

27.04.2020, 11:58, Новости дня

Количество киевлян, у которых лабораторным путем выявили коронавирусную инфекцию, за сутки увеличилось на 32 человека, двое из них – медики. Один человек умер. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Всего в Киеве от COVID-19 умерли уже 23 человека. Заболели – 1220 киевлян.

Среди вновь выявленных инфицированных 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет, 21 мужчина от 18 до 71 лет – из них 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры.

Одного человека госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 27 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9009 человек. Скончались 220 человек, 864 пациента уже вылечились.

Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре появилась 5 апреля. С того дня Лавра закрылась на карантин.

12 апреля настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла госпитализировали в Александровскую больницу Киева. Наличие коронавируса у него в Лавре не подтверждали.

13 апреля стало известно о 90 людях, заболевших COVID-19 в Лавре. В тот же день УПЦ МП сообщила о том, что в Киево-Печерской лавре скончался архимандрит Нектарий.