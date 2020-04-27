Участники кругосветки на яхте “Сибирь” вернулись в Омск

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27.04.2020, 11:55, Новости дня

Участники кругосветки на яхте "Сибирь" прилетели из Санкт-Петербурга в Омск. Об этом со ссылкой на группу парусной экспедиции в соцсетях передает ГТРК "Иртыш". Путешествие было посвящено 200-летию открытия Антарктиды. Как известно, в 1820 году русские моряки под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева впервые достигли далекого материка.

Экспедиция стартовала в начале июля 2019 года. В Омске ее ждали только к октябрю 2020. К большому сожалению, путешествие пришлось прервать из-за эпидемии коронавируса. В конце марта выяснилось, что порты, в которые должна была заходить яхта, не смогут ее принять из-за карантинных мер в связи с распространением коронавируса.

В итоге научно-исследовательское судно "Академик Трёшников" эвакуировало "Сибирь" из Антарктиды и помогло добраться до Северного моря. Дальше яхта сама дошла до яхт-клуба "Петровская коса". Сейчас "Сибирь" осталась в Петербурге — ждать, когда Баренцево и Карское моря оттают.

Текст:

ГТРК "Иртыш"



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