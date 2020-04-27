Российская Urals стала дороже Brent – впервые с 2019 года

27.04.2020, 11:55, Новости дня

Российская нефть марки Urals на прошлой неделе стала дороже эталонной смеси Brent. В пятницу премия за баррель в Северо-Западной Европе Urals составляла 20 центов.

Последний раз бочка Urals стоила дороже Brent в конце ноября прошлого года, и с тех пор стабильно торговалась с дисконтом, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Argus Media. Однако тенденция была сломлена, эксперты связывают это со снижением предложения российской нефти.

План поставок Urals на май из балтийских портов значительно меньше, чем в апреле – почти на 40%, чуть менее миллиона баррелей в сутки. Такая динамика вызвана как падением спроса, так и обязательством снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Впрочем, как отмечает Argus Media, реальные поставки могут оказаться выше плана, об этом свидетельствует снижение загрузки НПЗ.

Стоит добавить, что в Средиземноморье Urals по-прежнему стоит дешевле Brent и торгуется с дисконтом в 1,25 доллара.