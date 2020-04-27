 

Врач Переходов назвал причину роста числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

27.04.2020, 11:53, Разное

По словам российского врача Сергея Переходова, многие молодые люди, которые заразились коронавирусом, слишком поздно заявляют о своих симптомах. В связи с этим у них часто встречается тяжелая форма заболевания.
На сегодняшний день тенденция к снижению заболеваемости отсутствует. Медик рекомендует россиянам своевременно обращаться в больницу, особенно если они чувствуют себя очень плохо. По мнению исследователя Александра Семенова, еще одним фактором является несоблюдение режима самоизоляции со стороны именно молодых людей.

В связи с этим на территории Российской Федерации продолжает расти количество инфицирования коронавирусом именно среди данной возрастной категории. По состоянию на 27 апреля, РФ входит в первую десятку мирового рейтинга по числу зараженных COVID-19: обнаружено не менее 80 000 заболевших, умерло свыше 700 пациентов, уточняет издание «Слово и Дело».



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