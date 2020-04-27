В монастыре Нижегородской области выявили 76 зараженных коронавирусом

27.04.2020, 11:53, Новости дня

В Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Среди 207 человек, у которых подтвержден диагноз (в понедельник), 76 были выявлены в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, где возник очаг заболеваемости», – отметили в пресс-службе региона.

В настоящее время сотрудники региональных минздрава и Роспотребнадзора работают на месте и контролируют ситуацию, чтобы не допустить распространения инфекции в селе Дивеево, где на в настоящее время зарегистрирован один случай заражения.

25 апреля власти Нижегородской области закрыли Дивеево, где проживает более 6 тыс. человек, на карантин после того, как коронавирус был обнаружен у сестер Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Все заболевшие изолированы в монастырском медицинском центре и находятся под наблюдением врачей.

Всего в Нижегородской области, по состоянию на 27 апреля, выявлено 1 тыс. 574 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 116 человек выздоровели, девять пациентов скончались.

За последние сутки в России подтверждено 6 тыс. 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На утро 27 апреля в РФ всего зарегистрировано 87 тыс. 147 случаев коронавируса в 85 регионах. Таким образом РФ обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь – православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви, основан в 1780-е годы. Расположен в селе Дивеево в 170 км от Нижнего Новгорода. Почитается поместными православными церквями как четвертый «земной удел Пресвятой Богородицы».