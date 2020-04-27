Подлодка «Ростов-на-Дону» ушла на боевое дежурство к берегам Сирии

27.04.2020, 11:53, Новости дня

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) вышла в дальний поход, в ближайшее время субмарина вернется в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ростов-на-Дону» вышел в дальний поход в Средиземное море. Ожидается, что подлодка пройдет черноморские поливы сегодня вечером», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в среду источник в ОПК сообщал, что подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) в ближайшее время вернется в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.