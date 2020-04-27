Глава Минпросвещения оценил переход школ на дистанционное обучение

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27.04.2020, 11:48, Новости дня

Переход на дистанционное обучение для многих семей в РФ стал шоком, также не все школы страны были к этому готовы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Не все школы и не все учителя были к этому (онлайн-обучению) готовы. Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки. Проблем с учебой возникло много. Но зато у нас, слава богу, пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников», – передает «Коммерсант» слова Кравцова.

По словам министра, решение о переходе на дистанционный формат обучения «значительно сократило риски заражения детей, учителей и их семей».

«Конечно, мы не до конца понимали, какие у нас и у наших школ есть возможности по дистанционной учебе. Никто не видел всю картину целиком», – добавил Кравцов.

Министр отметил, что также никто не был готов к резким нагрузкам.

«Но давайте честно: не только ведь у нас были проблемы. И Skype, и Zoom в первые дни тоже зависали. Даже YouTube и Netflix были вынуждены принять меры, чтобы справиться с нагрузкой на трафик. Российские образовательные порталы не стали исключением. Резкое повышение спроса, безусловно, отразилось на дистанционном обучении, даже в продвинутой Москве», – отметил министр.

Напомним, Минпросвещения разрешило досрочно закончить учебный год для 1-8 классов.



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