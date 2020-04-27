 

Путин выделил регионам 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий

27.04.2020, 11:48, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий, сообщается на сайте Кремля.

«Предоставить бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение их сбалансированности дополнительную финансовую поддержку в размере 200 млрд рублей в целях финансирования мероприятий по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов, в том числе мероприятий, самостоятельно реализуемых субъектами РФ в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» текст поручения.

Срок – 15 мая, ответственный – премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее в понедельник Путин поручил разработать меры по снижению до 15% взноса по ипотеке семьям с детьми.



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