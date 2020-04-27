В Кремле ожидают выход на плато по коронавирусу к середине мая

27.04.2020, 11:45, Разное

Песков обратил внимание на то, что критическая фаза в Италии и Испании продолжалась «максимум полтора месяца» и выразил уверенность, что в РФ также планируется постепенный спад заболеваемости и жизнь вернется в нормальное русло.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что РФ удастся избежать взрывного пика заболеваемости COVID-19, но для этого необходимо соблюдать все карантинные ограничения в майские праздники.

«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня», – сообщила глава ведомства в телевизионном эфире и призвала россиян оставаться дома в выходные.

Попова также подчеркнула, что РФ начинала с темпов прироста числа новых пациентов с коронавирусом почти 30% в сутки, сегодня он составляет менее 10%.

По состоянию на 26 апреля в РФ подтверждено 80 949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 6 361 — в последние сутки. Выздоровело 6 767 человек, погибло 747.