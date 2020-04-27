Мнение: Инструкции в отношениях

27.04.2020, 11:40, Разное

Тяга людей к инструкциям в отношениях хорошо известна.

Вместо того, чтобы развить внутренюю опору, люди стремятся найти кого-то, кто будет им говорить, что делать.

Еще дешевле – найти инструкцию и руководствоваться ею.

Внутренний локус – собственная родительская фигура, сам-себе-родитель. Но родительская фигура инфантильными людьми ищется снаружи.

Если вы ловите себя на том, что обращаетесь к каким-то простым правилам для решения конфликта, значит вы хотите сэкономить на развитии своих собственных границ, хотите опираться на шаблон.

Давайте посмотрим на примере, почему инструкции в отношениях выходят боком и чем хуже внутренние опоры, тем больше.

Вот такой пример.

Сейчас очень популярны "простые правила", что делать девушке, если мужчина то или се, например "не пишет и не звонит".

Эта ситуация очень волнует девушек. Здравый смысл им подсказывает, что причин может быть множество, но модные сайты постоянно передувают друг у друга правило: "ни в коем случае не пиши ему первая".

Они провозглашают это правило с такой настойчивостью и такой уверенностью, что девушки с плохими границами и шаткой самооценкой испытывают облегчение. Им больше не нужно думать самим, не нужно включать голову в каждой ситуации отдельно, они могут ухватиться за это универсальное правило и выполнять его всегда.

И их ждет два досадных момента.

Во-первых, доверяя инструкции, они никогда не сформируют собственный локус контроля и не научатся ничему.

Во-вторых, им не светят отношения с серьезными мужчинами с хорошей ОЗ.

Настойчиво и активно осаждают девушек только бабники (особенно женатые бабники). Иногда мужчины с меньшей ОЗ в короне Победителя.

Чем серьезней мужчина и чем выше у него ОЗ, тем меньше он готов к беготне за девушкой, особенно в начале отношений.

Женщины, откройте свои уши и услышьте.

Паровозом быть нельзя, но и в башне нельзя закрываться, в расчете, что "если ему надо, он найдет подход".

Уважающий себя мужчина не будет искать подход к малознакомой женщине, он даже любимую не будет преследовать.

Уважающий себя мужчина готов проявлять инициативы больше, чем женщина, но больше – на какой-то процент.

И на этот процент влияет еще и его собственная фрустрация.

Самые лучшие мужчины – часто онегины. Они симпатичны, умны, хорошо зарабоатывают, они будут отличными верными мужьями, они способны на преданную любовь, но они не будут никого завоевывать. Им неприятно, непривычно и лень.

Завоевывают женщин бабники, запомните это уже, рапунцели. Я это даже в кукольном сериале показываю, не говоря уже о ежедневной публикации писем.

Ни гоняться за мужчинами не надо, как Рапунцель за Онегиным, ни в башне запираться.

В моем кукольном сериале есть два симпатичных мужчины, которые зарабатывают очень хорошо: Онегин и Петя. Обоих из башен извлекла Белоснежка.

И это не совпадение.

В жизни тоже онегины и пети влюбляются в подобных белоснежек, хотя отношений не получается чаще всего. В сериале у Онегина тоже не получилось, а у Пети получилось только благодаря вмешательству Казановы. В жизни такие онегины и пети остаются в своих башнях обычно. У них есть шанс начать красивые отношения с серьезной женщиной, но женщина не должна следовать простым инструкциями, она должна чувствовать своим сердцем и мыслить своей головой.

Давайте откроем в поисковике запрос на тему "что делать, если он не звонит", и почитаем инструкции.

Можно увидеть, как эти инструкции помогают сколотить башню.

Башня – это такая конструкция, которая состоит из короны и внешнего локуса, который болтается наружу как длинная коса рапунцели.

Чем голодней рапунцель и чем громче ее часики, тем ниже к земле болтается коса.

Любой прохожий подрыгнет и дернет. И рапунцель полетит вниз.

Давайте возьмем первую попавшуюся инструкцию, с сайтов на тему "как стать прекрасной леди".

"1. Никогда-никогда-никогда не пишите и не звоните первая, если только речь не о жизни и смерти!

Запомните это. За такой девушкой парню не надо "охотиться", ему даже не придется потрудиться, чтобы встать с дивана ради неё, ведь она сама пишет и предлагает свои чувства, словно бы намекая: "Ради тебя я готова на всё. Я очень легкая "добыча". К таким девушкам молодые люди мгновенно теряют интерес. Сами подумайте, а вам интересно то, что легко досталось? Может, вы и порадуетесь сначала, но ценить уж точно будете меньше, чем то, в обладание чем, вы вложили все силы и душу."

Посмотрите, насколько этот совет вырван из контекста.

Авторы вообразили какую-то конкретную ситуацию, а ситуаций может быть множество.

Если онегин уже сделал один-два шага к девушке, а в ответ не получил никакого явного интереса, он перестанет писать.

Если в последний разговор ему показалось, что девушке скучно или она раздражена, он потухнет и уже не напишет первый.

Если он предлагал встретиться, а она ответила отказом, он не напишет первый.

Можно быть уверенной, что если вы общаетесь как вялая загадочная селедка, самые лучшие мужчины будут исчезать.

И совсем не потому, что вы им не понравились. Просто самые лучшие (серьезные, порядочные) мужчины не лезут на стены башни. Им нужен взаимный интерес.

И вот эта доля необходимого взаимного интереса, чтобы не стать паровозом и дояркой, тащущей мужчину в постель, но не быть и замороженной селедкой в бочке с надписью "добейся меня", определяется только лично, в конкретной ситуации, с помощью собственного внутреннего локуса, с помощью своей адекватной самооценки.

Нет такого правила "не писать первой"! Можно писать первой, можно инициировать переписку даже несколько раз подряд, и время от времени обязательно надо инициировать общение самой, чтобы мужчина видел взаимный интерес, чтобы он чувствовал обратную связь, а не стенку, на которую он должен карабкаться.

Сокровищам нужно понять, что в начале отношений они – такие же как и другие, симпатичные ему девушки. Сделать уникальной и единственной для него может только его любовь, рост вашей СЗ, но для роста СЗ он должен открыть вам границы, увидеть в вас не только симпатичную ему, но и симпатизирующую девушку.

Обратите внимание, как идиотское правило, приведенное выше, заваливает локус контроля девушкам.

"За такой девушкой парню не надо "охотиться". К таким девушкам молодые люди мгновенно теряют интерес"

Вдумайтесь в этот треш. Девушка представляет на месте нормального парня охотника. Не просто небольшой охотничий элемент, а охоту.

И ей внушают, что общение с ней не стоит ничего, парень мгновенно потеряет интерес, как только она первая ему напишет.

Хотя парень будет счастлив, если девушка ему понравилась.

Девушка внушают, что сами по себе они не стоят ничего, общение с ними не интересно, важна лишь охота, и мужчине все равно на кого охотиться, главное, чтобы оно убегало.

Хотя таких мужчин не существует.

И если мужчину не охлаждает отсутствие встречных шагов, значит у него большая корона или он относится к отношениям как к простому алгоритму, зная рапунцелей так, как их знают прожженные бабники: рапунцели сидят в башне, но в ответ на нажим вываливаются из нее и прилипают.

Внутренний локус – это не правилам следовать, а видеть контекст: как складывается общение с конкретным мужчиной, уместной ли будет собственная инициатива и каким должен быть шаг. Все это определяется только в контексте при помощи адекватной самооценки и внутреннего локуса. Самооценка позволяет оценить интерес мужчины к себе себе без короны, внутренний локус позволяет поддерживать активное общение без липкости.

Именно корона и внешний локус заставляют жадно прилипать к равнодушным мужчинам. И когда поверх короны пытаются навертеть зеленый виноград, а потом еще и шлем "не пишу первая", получается не башня даже, а хрустальный гроб.

Лежите в своем гробу и ждите, когда незнакомый принц разглядит разглядит в вашем восковом трупе свою половинку.

Смотрите второе правило из той же статьи.

"2. Не подталкивайте его!

Не пытайтесь "подстроить" ситуацию, чтобы он написал или позвонил. Зарубите себе на носу, если вы ему нужны, он никогда не исчезнет из вашего поля зрения надолго. Сами подумайте, ведь это недопустимо, соперник может в любой момент украсть ваше внимание. Поэтому, не надо думать, что он слишком робок и нерешителен. Поверьте, мужчина знает, что делает. Не пишет и не звонит? Значит, не очень вы ему и нужны. Не обманывайте себя и не тратьте время на пустые отношения".

Здесь начинается во здравие, а заканчивается за упокой.

Не надо никого подталкивать, это верно. Человек должен делать движения по собственному желанию, ни тянуть, ни толкать никого не надо, люди – не предметы. Тем более глупо толкать человека к себе, будто он ваша добыча.

Внутренний локус – это уважать себя и уважать другого, чтобы дать отношениям развиваться спонтанно.

Но “подталкивать к себе” и делать шаги к человеку – это принципиально разные вещи.

Спонтанно развивать отношения – это значит делая свои шаги в своих границах, не делая шагов за другого, но не пропуская своих шагов. В границах – то есть согласно уровню близости, уровню взаимного интереса, учитывая все обстоятельства, и гендерную разницу тоже, но не только ее. Никто никогда не проанализирует за вас весь ваш контекст. Нет и не может быть универсальных правил, это противоречит принципу внутреннего локуса. Искать универсальное правило – это внешний локус.

Смотрите, насколько внешний локус описан в статье.

"Не пытайтесь "подстроить" ситуацию, чтобы он написал или позвонил. Зарубите себе на носу, если вы ему нужны, он никогда не исчезнет из вашего поля зрения надолго. Сами подумайте, ведь это недопустимо, соперник может в любой момент украсть ваше внимание"

Не пытайтесь подстроить – это верно. Надо уважать себя и не лезть в щели, и мужчину надо уважать, не манипулировать им. Нужно делать открытый шаг в границах, а если ход за мужчиной, заниматься своими делами. А как аргументируют "прекрасные леди"? Лазом в голову мужчин и утверждением, что все мужчины – охотники и собственники. Мужчины бывают деловыми, занятыми, они могут пропасть по множеству разных причин, особенно если не увидели ответного интереса. Но главное даже не это. Чего бы там ни было, "подстраивать" ничего нельзя, но если цель – набить себе цену и поманипулировать возможным соперником – плохо дело.

Если вы помните в ФС Рапунцель именно так и сделала, когда Онегин пропал после свидания на полдня.

Все герои в моем сериале действуют в типовых шаблонах. Цель сериала – показать все эти шаблоны, чтобы вы могли их рефлексировать у себя и видеть у других.

И от шаблонов надо избавляться, чтобы из роботов становиться живыми людьми.

Помните, почему пропал Онегин? Ему понравилась Рапунцель, но ему хотелось сделать паузу и получше подготовиться к свиданию. Для онегиных это целое дело – настроиться и "прийти в форму", чтобы быть готовыми к "выходу на сцену". Хитрой Белоснежке все было понятно про Онегина. Петю она не тащила в постель, поскольку видела, Петя и сам ее потащит с удовольствием, она наоборот немного его тормозила и дразнила. А вот Онегина дразнить нечего, он и так слишком заторможен и тревожен, его наоборот нужно поддержать. А рапунцели-рапаны вместо того, чтобы снять корону, поправить локус и поместить фокус на живого конкретного партнера, всегда обращаются к каким-то шаблонам, думая, что мужчины "охотники" и их распаляет соперничество. Они считают, что мужчины – куклы, причем не разные как у меня в сериале, а одна и та же кукла-охотник на всех мужчин.

Ну и как советуют все "прекрасные леди" Рапунцель написала сама, но не логичное и спонтанное продолжение вчерашнего разговора, как могла бы написать Золушка, и не приглашение на прогулку, как могла бы написать Белоснежка, а известие о том, что она собирается пообедать с Казановой и предложение присоединиться и посоперничать за нее.

Онегин забанил ее, а "прекрасные леди" могли бы сделать вывод, что он не горит.

Не горит, конечно. Никто не горит к малознакомым теткам, равзе что казановы.

"3. Цените своё время!

Ни в коем случае не тратьте на разговор более 10 минут. Он должен понимать, что вы не собачка, которая подчиняется любому его приказу и не его крепостная крестьянка, чтобы выполнять все прихоти. Вы уважаете себя и свое время. Поверьте нам на слово, когда он увидит, что вы слишком заняты, чтобы разговаривать с ним и вообще не заметили его отсутствия, если он долго не звонил и не писал, он сойдет с ума, теряясь в догадках, почему вы так поступаете. Может, у вас есть другой? А, может, вы заняты и увлечены кем-то еще? После такого мужчина никогда не перестанет писать вам и не пропадет из поля зрения"

Это бред сами прокомментируйте.

Обратите внимание, как выращивается корона и смещается локус контроля.

Отсутствие короны (адекватная самооценка) и нормальный локус (то есть опора на себя, отсутствие нужды) – вот что позволяет четко видеть живой контекст, понимать, какие ходы уместны, действовать в границах.

А во всех почти статьях для женщин кормится корона и заваливается локус контроля, а фокус помещается на себя.

Понимаете почему?

Потому что у авторов у самих корона и очень плохие границы.

Именно поэтому не может быть психолог с плохими границами. Границы у психолога должны быть отличными, иначе вместо работы с клиентом он будет заниматься своими проекциями.

"4. Оставайтесь загадкой!

Не совершайте ошибку, после которой мужчины перестают часто писать и общаться. Заканчивайте разговор первая. Не докладывайте обо всех своих планах, как солдат перед генералом. Обязательно живите полной жизнью и не зацикливайтесь на нём одном. Исчезайте периодически сами. Не отвечайте сразу. И уж, конечно, НИКОГДА не говорите ему: "Почему ты мне не пишешь?""

Этот пункт тоже сами разберите.

Видите, как крепчает маразм? Исчезайте, не отвечайте.

"5. Не бегайте за троллейбусами и мужчинами!

Главная ошибка девушки состоит в том, что она начинает винить себя в том, что недостаточно красива, умна, хороша для мужчины и поэтому он ей не пишет и не звонит. Нет нет и еще раз нет, дорогие девушки. Это, значит, лишь одно – вы слишком хотите понравиться, слишком ухаживаете за мужчиной, слишком много времени уделяете ему, вместо того, чтобы просто быть самодостаточной, счастливой и радостной женщиной, что с ним, что без него. Он лишь делает вашу жизнь счастливее, но не он делает её счастливой!"

А здесь что с локусом и границами?

И наконец, вывод жирным шрифтом в конце этой полезной статьи.

"Цените себя, тогда он обязательно напишет и позвонит первым!"

О чем это загадочное "первым"?

Что значит это слово? Речь о первом сообщении, когда вы совсем незнакомы? Речь о сообщении после первого свидания?

На другой день после первой переписки? Или после первого секса? Или после нескольких месяцев отношений?

Видите, насколько авторы вообще не рефлексируют свои проекции и пишут о какой-то своей, конкретной ситуации.

А ведь их читают разные девушки и понимают это "первым" по-своему.

Это очень хорошо, что вредных и глупых советов так много.

Может быть читающие наконец-то сообразят, что надо формировать себя и разбираться со своими ситуациями самостоятельно.

Формировать свою личность нужно и опираться на нее при решении проблем.

Только это дает нормальный результат.

А не такой вот: