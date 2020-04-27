Мнение: Как Родина встречает россиян

27.04.2020, 11:35, Разное

Месяц назад из-за стремительного распространения коронавируса Россия закрыла границы для регулярных авиарейсов . Но вывоз россиян, застрявших на чужбине, до сих пор продолжается.

Только в Казани на минувшей неделе совершили посадку самолеты из Таиланда, Индии, Турции, Бали… А еще были десятки рейсов в другие города России. Всех возвращающихся отправляют на карантин в ближайшие санатории и пансионаты.

Вот как это выглядит. Фотографии сделаны в минувшее воскресенье…