Мнение: Как Родина встречает россиян
27.04.2020, 11:35, Разное
Месяц назад из-за стремительного распространения коронавируса Россия закрыла границы для регулярных авиарейсов . Но вывоз россиян, застрявших на чужбине, до сих пор продолжается.
Только в Казани на минувшей неделе совершили посадку самолеты из Таиланда, Индии, Турции, Бали… А еще были десятки рейсов в другие города России. Всех возвращающихся отправляют на карантин в ближайшие санатории и пансионаты.
Вот как это выглядит. Фотографии сделаны в минувшее воскресенье…
Источник: Ирек Муртазин
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