Песков оценил перспективы отношений РФ и США

27.04.2020, 11:30, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что говорить о нормализации отношений между Россией и США пока не приходится, несмотря на личные контакты лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Я бы не стал тут предаваться излишнему оптимизму. Да, мы взаимодействуем в экстремальных ситуациях. Да, мы сотрудничаем там, где это взаимовыгодно. Но и раньше в таких случаях контакты не прерывались», – сказал он в интервью «Аргументы и факты».

По словам Пескова, не стоит забывать о жесткой позиции Трампа в отношении России. Также он подчеркнул, что странам необходимо избегать столкновений.

«Наряду со всеми позитивными оценками, которые звучали из уст президента США, все-таки давайте не забывать и его слова о том, что «он является президентом, который занимает самую жесткую позицию в отношении России». Поэтому говорить о нормализации двусторонних отношений пока, на мой взгляд, не приходится», – сообщил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков отметил, что РФ и США сотрудничают в космической сфере, военные двух стран ведут диалог.

«Мы сотрудничаем в космической сфере, ведут диалог наши военные – потому что они зачастую действуют в одних и тех же регионах мира, и надо избегать нежелательных столкновений», – сказал он.

Ранее Путин и Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-летия встречи на Эльбе.

Накануне посол США в РФ Джон Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы помочь РФ в борьбе с коронавирусом. Он отмечал, что американский лидер очень ценит то, как ранее РФ помогала США в борьбе с этим заболеванием.