Врач Курпатов допустил появление психических расстройств у людей после пандемии коронавируса

27.04.2020, 11:30, Разное

Пятая часть граждан РФ после прекращения пандемии коронавируса рискует испытать посттравматические расстройства. Такое предположение сделал психотерапевт Андрей Курпатов.

Российский врач не исключил, что его соотечественников ожидает психологическое испытание после того, как власти снимут меры ограничений по противодействию распространения коронавируса. Так, как минимум 20% жителей РФ могут ощутить посттравматические расстройства. Андрей Курпатов уверен: связанные с выходом из пандемии расстройства шире, нежели зависимость от цифровизации, а изоляция, в целом, приводит к изменению всей системы адаптации. При постоянном пребывании дома люди чаще сталкиваются с «цифрой», а это, в свою очередь, негативно сказывается на социальных здоровых особенностях. Еще более травматичным является цифровое потребление для детей в нынешних условиях.

Андрей Курпатов дал некоторые рекомендации, как правильно распределить свое время в данный период. Он посоветовал заниматься определенным полезным занятием, даже если оно не станет приносить больших денег. Его суть должна заключаться в оказании помощи иным людям, и те станут ее с благодарностью принимать. Другой важный пункт: жизнь человека нужно структурировать как стандартный день. Попросил специалист помнить и о физических упражнениях, уделяя им по несколько десятков минут в сутки.