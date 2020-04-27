Пьяные нарушители режима самоизоляции в Москве оказали сопротивление полиции

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27.04.2020, 11:30, Новости дня

Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По информации ведомства, 26 апреля на улице Лестева полицейские увидели четверых граждан в состоянии алкогольного опьянения, «нарушавших режим самоизоляции». На замечания нарушители не реагировали, а находившаяся при них собака укусила одного из сотрудников полиции за руку.

«После предложения проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства один из нарушителей, 38-летний житель Москвы, попытался скрыться и несколько раз ударил сотрудника полиции. Был задержан. В отношении всех четверых задержанных, доставленных в отдел полиции, составлены административные протоколы», – передает РИА «Новости» сообщение столичного главка МВД.

Составлены протоколы по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы – «Нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности», санкция которой предусматривает 4 тыс. рублей штрафа. А также ст. 20.21 КоАП РФ – «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», по которой нарушителям грозит до 15 суток административного ареста.

Материалы по факту нападения на полицейского направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Уголовный кодекс предусматривает за данное преступление до 5 лет колонии.

Напомним, ранее москвичей похвалили за добросовестную самоизоляцию.



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