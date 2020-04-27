 

Россияне назвали наиболее важные поправки в Конституцию

27.04.2020, 11:30, Новости дня

Абсолютное большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Исследование показало, что 95% россиян считают важной социальной поправкой в Конституцию пункт об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания, сообщается на сайте ВЦИОМ. 

Также важными социальными поправками в Конституцию 94% россиян считают признание детей важнейшим приоритетом госполитики РФ и обязанность государства обеспечить им социальную поддержку, 93% – поправку о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны.

Еще 92% считают важной обязательную ежегодную индексацию пенсий, также 92% – ответственность государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума.

Кроме того, россияне назвали важными поправки о защите целостности границ страны, о запрете для чиновников иметь иностранное гражданство и приоритете Конституции над международным правом. 

По данным опроса, наиболее важной поправкой, касающейся убеждений россиян, стала поправка о закреплении русского языка как языка государствообразующего народа (89%), а среди политических поправок наиболее важной (64%) оказалась поправка о снятии ограничения для занимавших или занимающего должность президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.



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