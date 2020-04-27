“Без оглядки на соседа”: Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской

27.04.2020, 11:30, Разное

Популярная артистка Лариса Долина назвала главные отличия российской публики от американской. Заметить их певица смогла во время частых гастрольных поездок.

Почти полувековая музыкальная жизнь на эстраде позволила народной артистке РФ компетентно подойти к ответу на этот вопрос. Еще 10 лет назад она подчеркивала, что отечественного зрителя часто сдерживают комплексы, мешающие открытому проявлению чувств на концерте. В порыве восторга они способны выразить свои эмоции без оглядки на других, но чаще всего «смотрят на соседа». Американцам это не свойственно. За океаном публика в своем большинстве ведет себя более раскованно, считает Лариса Долина. Нет зажатости, чрезмерного стеснения, поэтому исполнитель всегда уверен в том, что его удачная шутка или вокальный пассаж будет по достоинству оценен зрителями, подчеркнула знаменитость в беседе с интернет-изданием «Известия». За прошедшие годы кардинальных изменений в поведении россиян во время концертов она не отмечает. «Наша публика будто боится своей реакции»,— отмечает певица.

Вынужденный перерыв в работе из-за пандемии коронавируса Долина воспринимает как возможность не только уделить больше внимания близким. Она не прекращает занятия со студентами МГИКа, в условиях самоизоляции преподаватель и заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения института проводит их онлайн. К своему юбилею 10 сентября Лариса Долина планирует большой концерт, в котором должны принять участие её американские и английские друзья, выступят также и российские звезды. С руководителем оркестра Игорем Бутманом она уже начала активную подготовку.