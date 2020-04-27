 

Беременные селфи в нижнем белье: Хилария Болдуин возобновила любимую рубрику

27.04.2020, 11:15, Разное

Не так давно жена 62-летнего актера Алека Болдуина, 36-летняя Хилария Болдуин, объявила о том, что ждет появления на свет пятого ребенка. Во все предыдущие беременности инструктор по йоге публиковала селфи в нижнем белье, которые стали фирменной фишкой ее Instagram-страницы. Не стала Хилария изменять себе и в этот раз, показав миру фото в ванной комнате и рассказав о сроке беременности:

Алек говорит, что я неузнаваема. Итак, а вот и я, чтобы вы могли в этом убедиться! Также хотела сказать всем тем, кто интересуется сроком беременности – мы на полпути!

Напомним, весной прошлого года Хилария Болдуин пережила выкидыш, но уже через пару месяцев восстановилась и вновь забеременела. Однако мечтам о еще одном малыше не дано было сбыться и в этот раз – Хилария снова потеряла ребенка. Спустя пару недель она появилась на красной дорожке вместе с супругом в добром расположении духа. О том, как ей удалось не замкнуться в себе и пережить трагедию, супруга Алека Болдуина рассказала в соцсетях.

Я регулярно хожу к психотерапевту. Почти каждую неделю. В такое трудное время – после потери двух беременностей – мне действительно не просто было выбрать путь счастья. Мне пришлось много работать для этого. Этим я продолжаю заниматься и сейчас, 

– призналась жена Алека Болдуина в Instagram после того, как поклонник спросил, действительно ли ей пришлось обратиться за помощью к специалисту. Алек и Хилария Болдуин поженились 30 июня 2012 года. Супруги воспитывают четверых детей: 6-летнюю Кармен Габриэлу, 4-летнего Рафаэля Томаса, 3-летнего Леонардо Энджела и 1,5-годовалого Ромео Алехандро.Алек и Хилария с детьмиКликните на фото для просмотра галереи



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Космонавты на российских космических станциях видели НЛО и ангелов

18.04 / Под Москвой поймали нарушившегося карантин мужчину с подтвержденным коронавирусом

03.04 / Дима Билан на карантине «сходил» на шашлыки с Клавой Кока

09.04 / Актер Милош Бикович определил степень симпатичности девушек

18.04 / Ученые из Сингапура сомневаются в искусственном происхождении коронавируса

17.04 / ВКС США до 2027 года получат аппаратуру для противодействия спутникам связи РФ и КНР

13.04 / При чихании микробы могут разлетаться дальше, чем считалось

10.04 / В США создали способный преобразовать диван в пульт для телевизора спрей

30.03 / Мнение: Откуда такое отношение к букве Ё в обществе?

20.04 / Meizu 17 вновь удивил крошечной фронтальной камерой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска