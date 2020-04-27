Беременные селфи в нижнем белье: Хилария Болдуин возобновила любимую рубрику

27.04.2020, 11:15, Разное

Не так давно жена 62-летнего актера Алека Болдуина, 36-летняя Хилария Болдуин, объявила о том, что ждет появления на свет пятого ребенка. Во все предыдущие беременности инструктор по йоге публиковала селфи в нижнем белье, которые стали фирменной фишкой ее Instagram-страницы. Не стала Хилария изменять себе и в этот раз, показав миру фото в ванной комнате и рассказав о сроке беременности:

Алек говорит, что я неузнаваема. Итак, а вот и я, чтобы вы могли в этом убедиться! Также хотела сказать всем тем, кто интересуется сроком беременности – мы на полпути!

Напомним, весной прошлого года Хилария Болдуин пережила выкидыш, но уже через пару месяцев восстановилась и вновь забеременела. Однако мечтам о еще одном малыше не дано было сбыться и в этот раз – Хилария снова потеряла ребенка. Спустя пару недель она появилась на красной дорожке вместе с супругом в добром расположении духа. О том, как ей удалось не замкнуться в себе и пережить трагедию, супруга Алека Болдуина рассказала в соцсетях.

Я регулярно хожу к психотерапевту. Почти каждую неделю. В такое трудное время – после потери двух беременностей – мне действительно не просто было выбрать путь счастья. Мне пришлось много работать для этого. Этим я продолжаю заниматься и сейчас,

– призналась жена Алека Болдуина в Instagram после того, как поклонник спросил, действительно ли ей пришлось обратиться за помощью к специалисту. Алек и Хилария Болдуин поженились 30 июня 2012 года. Супруги воспитывают четверых детей: 6-летнюю Кармен Габриэлу, 4-летнего Рафаэля Томаса, 3-летнего Леонардо Энджела и 1,5-годовалого Ромео Алехандро. Алек и Хилария с детьмиКликните на фото для просмотра галереи