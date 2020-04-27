 

Дочь удивила Михаила Ефремова татуировкой на лице

27.04.2020, 11:09, Разное

Михаил Ефремов случайно узнал о необычной татуировке 19-летней дочери Анны-Марии: об этом ему рассказали журналисты. Артист сразу же попытался во всём разобраться.
Дело в том, что 56-летний актёр практически не заходит в социальные сети, из-за чего узнал о татуировке девушки во время беседы с журналистами. Оказывается, его дочь решилась сделать тату на лице в виде черепа с перекрещенными костями. После интервью Ефремов сразу же созвонился с ней, потребовав объяснений. К слову, все оказалось куда проще: на самом деле девушка сделала всего лишь переводную татуировку или детскую «переводилку», которая впоследствии легко смоется.

Напомним, что Анна-Мария родилась в браке артиста с Ксенией Качалиной. Впрочем, пара прожила лишь 4 года, после чего актриса переехала в Индию. Девушка практически не общается с матерью, так как та, по слухам, имеет проблемы с алкоголем.



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